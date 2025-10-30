Marie-Lyne Joncas sera à la barre d’un nouveau spectacle de fin d’année

Début du contenu principal.
Juste pour rire lance cette année une toute nouvelle tradition qui promet de marquer la fin de 2025 avec humour et audace: le show d’humour F#%*! 2025.
Et c'est la reine du mordant, Marie-Lyne Joncas, qui sera à la barre de ce spectacle unique en son genre décrit comme «un roast de l'année chic et sans filtre».
L'événement se tiendra le Casino du Lac-Leamy et réunira une impressionnante brochette d’humoristes. Leur mission: passer l'année 2025 au tordeur de façon stylée et irrévérencieuse.
Sous l'œil aiguisé de Marie-Lyne Joncas, aucune figure publique, tendance culturelle ou dérapage politique ne sera épargné, à notre grand bonheur.
L'équipe de roasters inclut: Tommy Néron, Josiane Aubuchon, Jey Fournier, Douaa Kachache, P-O Forget, Michelle Desrochers, Christophe Dupéré, Véronique Isabel Filion et Thomas Bédard.
Ils seront rejoints par ceux qu’on décrit comme les maîtres du Toast, soit Billy Tellier, Cathy Gauthier, Cathleen Rouleau et David Beaucage qui nous offriront des interventions spontanées.
La soirée permettra aussi le nommer le «F... de l’année», le grand flop ou l'échec marquant des douze derniers mois.
Le spectacle F#%*! 2025 offrira deux représentations le 4 décembre prochain, à 19h et à 21h30 au Casino du Lac-Leamy à Gatineau.
Les billets sont en vente ici.
