Marie-Lyne Joncas sera à la barre d’un nouveau spectacle de fin d’année

Juste pour rire lance cette année une toute nouvelle tradition qui promet de marquer la fin de 2025 avec humour et audace: le show d’humour F#%*! 2025.

Et c'est la reine du mordant, Marie-Lyne Joncas, qui sera à la barre de ce spectacle unique en son genre décrit comme «un roast de l'année chic et sans filtre».