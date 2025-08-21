Marie-Lyne Joncas et Ève Côté s’ouvrent sur leur relation de confiance

Début du contenu principal.
Actuellement en tournage à l’île d’Orléans, pour la nouveauté Les Crues, les humoristes Marie-Lyne Joncas et Ève Côté reconnaissent le privilège qu’elles ont de pouvoir vivre cette aventure ensemble. La chimie n’est plus à faire entre les deux femmes qu’on a rencontrées sur le plateau de tournage de la nouvelle série de Crave. Voyez la vidéo plus haut.
Si Ève Côté en est à ses débuts en fiction avec la série Les Crues, Marie-Lyne, pour sa part, a déjà joué au petit écran, notamment dans STAT et plus récemment dans Dumas: «Ça aide, c’est sûr que oui. Ça donne de l'expérience, ça donne un peu plus d'aplomb, de confiance, mais ça ne te rend pas meilleure.» Elle précise que c’est entre autres sur le plan technique qu’elle se sent avantagée: «C'est beaucoup, c’est un immense défi de jouer. Ça fait que oui, d'avoir fait ça avant, c'est un petit bijou dans mon pack sac.»
C’est rassurant pour la Gaspésienne Ève de pouvoir compter sur l’appui de son amie lors de ses tournages: «Ça m'aide énormément justement pour le vocabulaire télévisuel que moi j'étais très peu familière. J’ai quand même fait une préparation, moi je ne suis pas comédienne du tout. J'ai fait quelques petites apparitions sans plus. Mais déjà de jouer mon personnage, c'était quand même plus facile.» Explique-t-elle en ajoutant qu’elle a eu recours à des leçons de jeu avant le début des tournages pour bien assurer son mandat.
Si Marie-Lyne se permet de donner des conseils à sa partenaire de jeu, ce n’est pas pour se vanter de travailler avec Gildor Roy dans Dumas, mais plutôt à la demande d’Ève: «Avant (les tournages), Ève m'a dit: ‘’Hey, moi je veux que tu sois là, je vais te faire confiance. Je veux ton oeil!’’ Et puis moi, toutes les scènes où est-ce que je ne suis pas dedans je reste, puis je veux voir, puis je veux m'assurer qu'elle va être à son meilleur, puis qu'elle sorte bien et qu'elle soit contente d'elle, parce que moi je la connais plus que la réalisatrice (Isabelle Garneau) la connait.» Mentionne-t-elle en se qualifiant de mentore pour Ève.
Les Crues sera disponible sur Crave en 2026.
