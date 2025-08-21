Marie-Lyne Joncas et Ève Côté s’ouvrent sur leur relation de confiance

Si Marie-Lyne se permet de donner des conseils à sa partenaire de jeu, ce n’est pas pour se vanter de travailler avec Gildor Roy dans Dumas, mais plutôt à la demande d’Ève: «Avant (les tournages), Ève m'a dit: ‘’Hey, moi je veux que tu sois là, je vais te faire confiance. Je veux ton oeil!’’ Et puis moi, toutes les scènes où est-ce que je ne suis pas dedans je reste, puis je veux voir, puis je veux m'assurer qu'elle va être à son meilleur, puis qu'elle sorte bien et qu'elle soit contente d'elle, parce que moi je la connais plus que la réalisatrice (Isabelle Garneau) la connait.» Mentionne-t-elle en se qualifiant de mentore pour Ève.