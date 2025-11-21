Qui sont les membres de la famille de Marie-Lyne Joncas?

À l’âge de 5 ans, Marie-Lyne a rencontré son beau-père Guy Ménard qui occupe depuis ce temps une place importante dans la vie de l’humoriste.

En 2021, son beau-père a proposé d’adopter Marie-Lyne. Cette dernière a accepté cette proposition bien particulière et ils ont rempli l’acte d’adoption au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu.

L’humoriste a tout de même conservé le nom de famille de son père, Julien Joncas.

Son beau-père est atteint d’une maladie incurable depuis quelques années et il est un cycliste de longue date.