Qui sont les membres de la famille de Marie-Lyne Joncas?

C’est Marie-Lyne Joncas qui sera l’invitée de la dernière émission régulière d’En direct de l’univers en 2025 ce samedi 22 novembre!
En plus de voir plusieurs artistes et collègues de l’humoriste lors de son passage à l’émission, on aura aussi peut-être la chance de voir certains membres de la famille de Marie-Lyne Joncas.
Rappelons que Marie-Lyne a été élevée par sa mère, Denise. Son père, Julien Joncas, est décédé dans un accident d’auto à l'âge de 33 ans. Marie-Lyne avait seulement un an lors du décès tragique de son père.
À l’âge de 5 ans, Marie-Lyne a rencontré son beau-père Guy Ménard qui occupe depuis ce temps une place importante dans la vie de l’humoriste.
En 2021, son beau-père a proposé d’adopter Marie-Lyne. Cette dernière a accepté cette proposition bien particulière et ils ont rempli l’acte d’adoption au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu.
L’humoriste a tout de même conservé le nom de famille de son père, Julien Joncas.
Son beau-père est atteint d’une maladie incurable depuis quelques années et il est un cycliste de longue date.
Marie-Lyne Joncas adore les animaux au point où elle a adopté en 2024 un nouveau chaton trop mignon: un Scottish Fold de couleur blanche qui se nomme Denis.
L’humoriste avait déjà un chat Scottish Fold nommé Martin et un chien de type bouledogue anglais nommé George.
Découvrez les animaux de compagnie de Marie-Lyne juste ici:
Pour son passage comme invitée à En direct de l’univers, on présume que sa famille sera présente pour lui rendre hommage.
Et qui sait si nous allons aussi voir Ève Côté, Guillaume Lambert, Gildor Roy, Jason Roy Léveillée et Vincent Leclerc? Peut-être même que Taylor Swift sera présente sachant que Marie-Lyne adore la célèbre chanteuse…
L’émission d’En direct de l’univers avec Marie-Lyne Joncas comme invitée sera diffusée ce samedi 22 novembre dès 19h sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.
