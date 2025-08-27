«J’m’en torche»: Daniel Corbin se confie sur sa réussite sans diplôme d’études secondaires

Dans une courte vidéo publiée sur Instagram, Daniel Corbin confie que pour lui, les études ne définissent pas la valeur d’une personne. Selon le designer, lorsqu’on possède un véritable talent dans un domaine, diplôme ou non, ce talent mérite d’être reconnu et valorisé.

« Mettons, t'es un photographe, t'es un bon photographe. La photo que tu sors, elle est écœurante, le monde la veut. Moi là, par où t'es passé... je m'en torche là. Non, non, mais pour le vrai, on s'en balance. Moi, ce que je veux, c'est le rendu. C'est écœurant, c'est ça que je veux. Dans toutes les sphères, est-ce qu'un bon peintre va aller... Puis là, je ne suis pas en train de dire que l'école c'est de la marde. Loin de ça, c'est juste qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles.»

Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait.