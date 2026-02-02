En larmes, Maïka Desnoyers reçoit le plus beau des cadeaux d'Étienne Boulay

Dans la vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, Étienne Boulay annonce à Maïka Desnoyers qu’il ne sera pas en Californie dimanche prochain.

La raison? Ils seront plutôt à Las Vegas pour assister au spectacle du populaire boy band.

«Dès qu’elle comprend, Maïka fond en larmes, complètement émue de voir ce rêve de jeunesse se réaliser.»

