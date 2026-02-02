En larmes, Maïka Desnoyers reçoit le plus beau des cadeaux d'Étienne Boulay

Début du contenu principal.
Pour une rare fois, Étienne Boulay ne sera pas au Super Bowl en 2026.
À la place, il a choisi d’offrir un cadeau inoubliable à son amoureuse, Maïka Desnoyers: un voyage à Las Vegas pour réaliser un rêve qu’elle a depuis l’enfance, voir les Backstreet Boys en spectacle.
Dans la vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, Étienne Boulay annonce à Maïka Desnoyers qu’il ne sera pas en Californie dimanche prochain.
La raison? Ils seront plutôt à Las Vegas pour assister au spectacle du populaire boy band.
«Dès qu’elle comprend, Maïka fond en larmes, complètement émue de voir ce rêve de jeunesse se réaliser.»
Dès qu’elle comprend, Maïka fond en larmes, complètement émue de voir ce rêve de jeunesse se réaliser.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo:
Il y a quelques années, le populaire membre des Backstreet Boys, A.J. McLean, est devenu porte-parole pour Atypique, les cocktails sans alcool fondés par Étienne Boulay.
Dans le Pop Pop le balado, Étienne avait d’ailleurs parlé de la relation qu’il entretient avec le groupe. Il avait mentionné qu’il attendait un retour d’A.J., puisqu’il souhaitait offrir des billets à Maïka.
Il avait raconté à Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge qu’il évitait de contacter A.J, même s’il avait son numéro de téléphone: «Présentement, j'attends qu'ils me reviennent parce que je veux des billets pour ramener Maïka à la sphère. Fait que je veux comme pas trop le gosser.»
Voici l’extrait :