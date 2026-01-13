Voici ce que Daniel Corbin et Maïka Desnoyers ont découvert dans un sous-sol

Début du contenu principal.
Daniel Corbin et Maïka Desnoyer ont fait une découverte singulière dans le sous-sol d’un des participants de Vendre ou rénover, s’exclamant de surprise!
Dans un extrait de l’émission déposé sur Instagram, on a effectivement pu découvrir le passe-temps tout particulier d’un certain Jean-François, passionné de mécanique et de trains miniatures.
Qu’y-a-t-il de si particulier à propos de ce passe-temps, vous demandez-vous? C’est le fait qu’il envahit une bonne partie du sous-sol de ce bongallow de Saint-Hubert.
Impressionnés, Maïka Desnoyers et Daniel Corbin ont exploré le décor immense, soulignant la passion de cet homme!
On doit avouer que c’est effectivement saisissant de voir cet immense décor réaliste qui prend d’assaut son sous-sol!
En story sur Instagram, Maïka Desnoyers a par ailleurs confirmé qu'elle reprenait cette semaine les tournages de Vendre ou rénover et en a profité pour répondre aux interrogations liées à son horaire «typique».
Celle qui jongle avec de multiples rôles et professions a raconté qu’elle ne chôme pas au quotidien, malgré ce qu’en pensent certains abonnés.