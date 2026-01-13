Voici ce que Daniel Corbin et Maïka Desnoyers ont découvert dans un sous-sol

Daniel Corbin et Maïka Desnoyer ont fait une découverte singulière dans le sous-sol d’un des participants de Vendre ou rénover, s’exclamant de surprise!

Dans un extrait de l’émission déposé sur Instagram, on a effectivement pu découvrir le passe-temps tout particulier d’un certain Jean-François, passionné de mécanique et de trains miniatures.