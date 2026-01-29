Maïka Desnoyers crée une frousse chez les fans de Daniel Corbin

Maïka Desnoyers vous fera sourire dans une nouvelle vidéo filmée en coulisses de Vendre ou rénover au Québec.

La pétillante agente immobilière et son acolyte, Daniel Corbin, ont fait un appel à tous sur les réseaux sociaux.

Dès les premières secondes de la vidéo, Maïka Desnoyers déclare que l'équipe est présentement à la recherche d'un nouveau designer intérieur pour l'émission.

Quoi?!? Une nouvelle saison de Vendre ou rénover au Québec sans Daniel Corbin, serait-ce vraiment possible?