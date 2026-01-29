Maïka Desnoyers crée une frousse chez les fans de Daniel Corbin

Début du contenu principal.
Maïka Desnoyers vous fera sourire dans une nouvelle vidéo filmée en coulisses de Vendre ou rénover au Québec.
La pétillante agente immobilière et son acolyte, Daniel Corbin, ont fait un appel à tous sur les réseaux sociaux.
Dès les premières secondes de la vidéo, Maïka Desnoyers déclare que l'équipe est présentement à la recherche d'un nouveau designer intérieur pour l'émission.
Quoi?!? Une nouvelle saison de Vendre ou rénover au Québec sans Daniel Corbin, serait-ce vraiment possible?
Bien sûr que non!
Le coanimateur de l'émission de rénos est tout de suite intervenu en assurant à Maïka Desnoyers qu'il ne s'en va nulle part. L'équipe est plutôt à la recherche de nouvelles personnes qui souhaitent participer à Vendre ou rénover au Québec.
Fiou!
Voici la vidéo en question, à visionner à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication:
Si vous êtes torturé entre vendre ou rénover votre demeure et désirez participer à l'émission, vous pouvez remplir le formulaire juste ici.
En étant sélectionné, le designer Daniel Corbin va changer votre intérieur et l'adapter pour combler vos besoins. De son côté, la courtière immobilière Maïka Desnoyers cherchera votre maison de rêve.
Ne manquez pas Vendre ou rénover au Québec, le mardi à 20h à Canal Vie.
Vous pouvez également revoir les épisodes sur Crave.
