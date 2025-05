Maïka Desnoyers fait de rares confidences sur sa vie amoureuse avec Étienne Boulay

L'animatrice et créatrice de contenu s'est ouverte sur le fait que certaines personnes mentionnent qu'elle et Étienne n'ont pas l'air amoureux. Elle a rectifié le tir en disant qu'ils s'aimaient énormément et que les moments qu'ils passaient ensemble, juste les deux, c'était sa bulle, sa vie privée.

«Moi, pis mon chum, on n’en a pas souvent une bulle. On travaille comme des débiles et quand on se retrouve là... notre moment est à nous. [...] Mon couple va bien justement parce qu'on garde ça, ça nous appartient.»

