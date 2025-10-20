Avec résilience, Maïka Desnoyers aborde une période sombre

Des confidences crève-coeur

Avec toute la douceur et l'honnêteté qu'on lui connait, Maïka Desnoyers a donc confié:

«Jeune, j’ai fait des tentatives de suicide […] Je pleurais à rien, je rageais à la maison, tout était une bonne raison de me chicaner avec ma mère. Je m’enfermais beaucoup dans ma chambre, je ne voulais pas parler à personne et je ne voulais pas aller à l’école.

Et ma première tentative de suicide ça a été ça: ma mère voulait me forcer à finir mon assiette […] et j’ai hurlé et j’ai dit "un jour je vais me suicider". […] elle trouvait ça ridicule, c’était seulement un spaghetti.

Mais ce n’était pas le spaghetti, c’était tout le reste. Je n’avais pas de contrôle sur ma vie […]. Donc je suis montée en haut et j’ai avalé toutes les pilules dans la pharmacie.»

Et ça n’a pas été la seule, a-t-elle confié avec transparence; ça prenait beaucoup de place dans sa vie, elle qui en a tenté d’attenter à ses jours à deux autres reprises.

«J’étais tannée. Tout était lourd, je n’avais pas envie de continuer, ça ne me tentait pas.»