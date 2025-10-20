Avec résilience, Maïka Desnoyers aborde une période sombre

Début du contenu principal.
En toute transparence et surtout avec résilience, Maïka Desnoyers a abordé les difficultés qu’elle a vécues à l’adolescence et les tentatives de suicide qui ont marqué cette période trouble de sa vie.
C’est lors de son passage à Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette que l’animatrice, femme d’affaires et courtière immobilière a effectivement couvert les moments pas évidents qu’elle a vécus plus jeune et qui ont forgé qui elle est aujourd’hui.
Revenant sur l’intimidation vécue au secondaire, Maïka Desnoyers a brisé les tabous en parlant sans filtres de cette époque où elle composait avec une dépression et des idées noires.
Avec toute la douceur et l'honnêteté qu'on lui connait, Maïka Desnoyers a donc confié:
«Jeune, j’ai fait des tentatives de suicide […] Je pleurais à rien, je rageais à la maison, tout était une bonne raison de me chicaner avec ma mère. Je m’enfermais beaucoup dans ma chambre, je ne voulais pas parler à personne et je ne voulais pas aller à l’école.
Et ma première tentative de suicide ça a été ça: ma mère voulait me forcer à finir mon assiette […] et j’ai hurlé et j’ai dit "un jour je vais me suicider". […] elle trouvait ça ridicule, c’était seulement un spaghetti.
Mais ce n’était pas le spaghetti, c’était tout le reste. Je n’avais pas de contrôle sur ma vie […]. Donc je suis montée en haut et j’ai avalé toutes les pilules dans la pharmacie.»
Et ça n’a pas été la seule, a-t-elle confié avec transparence; ça prenait beaucoup de place dans sa vie, elle qui en a tenté d’attenter à ses jours à deux autres reprises.
«J’étais tannée. Tout était lourd, je n’avais pas envie de continuer, ça ne me tentait pas.»
Si vous avez besoin d’aide ou que vous vous sentez fragiles, parlez-en. De l’aide est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 au 1866 APPELLE.
Maïka Desnoyers a avoué à Marie-Claude Barrette ne pas savoir ce qui lui a permis de se sortir de sa dépression, adolescente.
Mais elle a ajouté que de devenir maman lui avait fait découvrir une force immense qu’elle ne se connaissait pas et une raison d’avancer, plus forte que tout.
Écoutez-la sur le sujet (et plein d'autres) en profitant du tête à tête complet qu’elle a offert lors du plus récent épisode d’Ouvre ton jeu.
