Kris Kristofferson, icône de la musique country et du cinéma, s’éteint à 88 ans

Kris Kristofferson, l’une des figures les plus marquantes de la musique country et un acteur de premier plan à Hollywood, nous a quittés ce samedi à l’âge de 88 ans.

C’est à son domicile de Maui, à Hawaï, qu’il est décédé paisiblement, entouré de sa famille, comme l’a annoncé sa porte-parole, Ebie McFarland. Aucune cause spécifique n’a été précisée pour son décès.

Né à Brownsville, au Texas, Kris Kristofferson s’est fait connaître à la fin des années 1960 grâce à ses talents d’auteur-compositeur. Parmi ses classiques figurent des chansons inoubliables telles que Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make It Through the Night, For the Good Times et Me and Bobby McGee.

Bien qu’il ait lui-même interprété certaines de ces chansons, beaucoup sont devenues encore plus populaires lorsqu’elles ont été reprises par des artistes comme Ray Price et Janis Joplin, cette dernière ayant fait de Me and Bobby McGee un véritable hymne.