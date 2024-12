Matt Lang en deuil: Sa mère Josée s'est éteinte

Malgré cette perte immense, les concerts prévus jeudi et vendredi, respectivement à Saint-Hyacinthe et à Longueuil, seront maintenus. «Nous croyons que c’est ce qu’elle souhaiterait», a précisé l’équipe. Cependant, les rencontres avec le public et les dédicaces prévues après les spectacles seront annulées.

Dans ce message, l’entourage de l’artiste a également exprimé que Matt aura besoin «de tout l’amour et le soutien possible en ces moments douloureux». La publication conclut en appelant à la compassion et aux pensées bienveillantes: «Votre compassion et vos pensées lui apporteront certainement un immense réconfort.»