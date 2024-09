Yves P. Pelletier rend hommage à son frère François, 40 ans après sa tragique disparition

«Posée sur une étagère de mon bureau, cette photo fait partie de mon quotidien. On m’y voit aux côtés de mon frère François et de notre chienne Cléo, probablement au moment où nous regardions la télé en 1974 (Six Million Dollar Man? Daniel Boone? La Petite Patrie?).

Aujourd’hui, 28 septembre 2024, François aurait eu 61 ans. Sa vie s’est interrompue au printemps 1984. Il avait 20 ans. Il s’est fait faucher sur un trottoir de la rue St-Laurent par un conducteur en état d’ébriété. Ça a fait 40 ans cette année.

Que je pose un regard à cette photo ou non, je pense à lui tous les jours. Mais le 28 septembre, jour de son anniversaire, il y a toujours un regain d’émotions: une cicatrice qui s’échauffe, un cœur qui se rebrise, une tête qui se rebiffe.

Un véhicule peut devenir une arme létale. Conduit par une personne intoxiquée, ou accaparée par son téléphone, cette probabilité augmente de façon exponentielle.

Au volant, faisons attention aux autres. Prenons soin de nous », confie-t-il.

