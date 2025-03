Paul «Polo» Bellemare, du groupe Les Frères à ch’val, s’éteint à 68 ans

Le 12 février dernier, il partageait encore ses espoirs:

«Aujourd'hui je vais bien et j'ai l'intention que ça reste comme ça ! Bonne journée à tous et chacun et courage et espoir à mes nombreux ami(e)s aux prises avec le cancer... ❤»

Malheureusement, le 3 mars, Polo a annoncé sur ses réseaux sociaux que le traitement n’avait pas eu l’effet escompté. Dans un message crève-coeur, il a écrit:

«Je ne me bats plus 💥❤️💥 Malgré mon optimisme, tout mon enthousiasme et ma bonne volonté, le traitement ne fonctionne pas… merci pour tous vos encouragements et vos bons mots. J’ai signé pour l’aide médicale à partir sans acharnement.»