Martine Francke: Prête à ouvrir son cœur à nouveau et renouer avec l'amour!

L'amour au cœur de ses envies

Séparée depuis 2018 d’André Robitaille, après 25 ans de vie commune, Martine Francke se dit désormais prête à ouvrir à nouveau son cœur à l’amour.

«Mes derniers amours ont connu des fins bouleversantes. Ce fut le cas avec le père de mes enfants et avec l’amoureux que j’ai eu par la suite. Après ces séparations, j’ai eu besoin de prendre soin de moi et de comprendre ce qui s’était passé. À présent, je m’entraîne trois fois par semaine et je veux vivre le plus longtemps possible, en santé, sur le plan tant physique que psychologique. J’ai fait du gros ménage dans ma vie et je suis aujourd’hui prête à rencontrer quelqu’un. Pour l’instant, ma vie amoureuse est bien tranquille, mais j’ai envie d’avoir un chéri bien à moi», raconte-t-elle au Échos Vedettes.

On lui souhaite tout le bonheur du monde!

