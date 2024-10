Michel Blanc, une figure légendaire du cinéma français, nous a quittés

Révélé dans les années 1970 au sein de la troupe du Splendid, que Michel Blanc avait rencontrée au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, il a laissé une empreinte indélébile dans le cinéma français. Avec des rôles comiques devenus cultes dans Les Bronzés et ses suites, il a également brillé dans des comédies telles que Viens chez moi j’habite chez une copine et Ma femme s’appelle revient. Au fil de sa carrière, Michel Blanc a joué dans plus de 70 films, confirmant son talent aussi bien comme acteur que comme réalisateur.

Ses talents derrière la caméra ont été acclamés avec des films marquants tels que Marche à l’ombre, Embrassez qui vous voudrez, Grosse fatigue et Mauvaise passe. Son jeu d’acteur lui a également valu des récompenses prestigieuses, dont un prix d'interprétation à Cannes en 1986 pour Tenue de soirée, et un César du meilleur acteur dans un second rôle pour L’exercice de l’État en 2012.

Michel Blanc laisse derrière lui une carrière riche et variée qui aura marqué plusieurs générations.