La comédienne belge Émilie Dequenne est décédée

En février dernier, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, l'actrice avait partagé un message poignant sur Instagram: «Quelle lutte acharnée! Et qu’on ne choisit pas...». En décembre, lors d'une interview avec TF1, elle avait confié que la maladie était de plus en plus agressive et qu'elle ne vivrait «pas aussi longtemps que prévu». Après une rémission, elle avait malheureusement connu une rechute.

Son cancer était une tumeur maligne de la glande surrénale, dont le pronostic est d'autant plus sombre lorsque la tumeur est de grande taille.