Gene Hackman et Betsy Arakawa: La cause de leur décès enfin révélée!

Après plusieurs jours de spéculations, les autorités du Nouveau-Mexique ont confirmé la cause du décès de Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa. L’acteur légendaire, âgé de 95 ans, est mort de causes naturelles, une semaine après son épouse, probablement sans même s’en rendre compte, car il souffrait d’une forme avancée de la maladie d’Alzheimer.

Le 26 février dernier, les corps de Gene Hackman et de Betsy Arakawa avaient été retrouvés dans leur maison du Nouveau-Mexique, dans des circonstances qui avaient soulevé de nombreuses questions. M. Hackman gisait dans son vestiaire, tandis que son épouse était allongée dans la salle de bain, entourée de pilules et d’un radiateur d’appoint. Un de leurs chiens avait également été retrouvé mort dans une caisse...