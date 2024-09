À 77 ans, Elena Faita réalise son rêve avec un premier livre de recettes

Dans la maison familiale, les repas du samedi soir étaient toujours une affaire de grande effervescence. Chaque semaine, Elena préparait à l’avance pour offrir à ses invités des plats parfaits, dans une ambiance conviviale. Cette passion pour les grandes tablées et la cuisine partagée se retrouve dans chaque page de son livre.

La cucina di Elena va toutefois bien au-delà des simples recettes. C’est aussi un hommage à son parcours d'immigrante. Arrivée au Québec dans les années 1950, la famille Faita a dû s’adapter à un nouveau pays, tout en préservant son unité grâce à la cuisine. Ce livre raconte cette transition difficile, marquée par des adieux douloureux à l’Italie et une volonté inébranlable de réussir au Québec.

Le livre d’Elena, rempli de recettes emblématiques comme sa célèbre sauce tomate ou encore les supplì al telefono, témoigne de son héritage culinaire et familial. Chaque recette raconte une histoire, chaque plat évoque un souvenir. Pour Stefano, cet ouvrage représente un trésor familial, un legs inestimable. Et avec un deuxième tome déjà en préparation, les amateurs de cuisine italienne peuvent s’attendre à encore plus de découvertes culinaires à venir!