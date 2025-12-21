Une fausse publicité utilisant l’image de Guylaine Tremblay circule sur le web

Guylaine Tremblay s’ajoute malheureusement à la longue liste de personnalités publiques dont l’image est utilisée sans consentement à des fins de fraude en ligne!

Après Mélanie Maynard, qui dénonçait une situation semblable le 14 décembre dernier, c’est maintenant au tour de la comédienne de tirer la sonnette d’alarme.

Celle qui vient tout juste de se joindre à la distribution de la quotidienne Antigang a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de dénoncer une fausse publicité circulant actuellement sur le web.