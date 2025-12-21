Une fausse publicité utilisant l’image de Guylaine Tremblay circule sur le web

Début du contenu principal.
Guylaine Tremblay s’ajoute malheureusement à la longue liste de personnalités publiques dont l’image est utilisée sans consentement à des fins de fraude en ligne!
Après Mélanie Maynard, qui dénonçait une situation semblable le 14 décembre dernier, c’est maintenant au tour de la comédienne de tirer la sonnette d’alarme.
Celle qui vient tout juste de se joindre à la distribution de la quotidienne Antigang a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de dénoncer une fausse publicité circulant actuellement sur le web.
Sur son compte Facebook, Guylaine Tremblay a partagé une image détournée d’un tournage de l’émission Sucré Salé, réalisé à l’été 2024.
« La photo de gauche, c’est vraiment moi lors d’un tournage de Sucré Salé à l’été 2024, et l’autre, c’est de la FAUSSE PUBLICITÉ! Tellement cheap, ils n’ont même pas changé les souliers! 😡 », a-t-elle écrit, visiblement outrée par la situation.
Comme dans plusieurs cas similaires, cette fausse publicité fait la promotion d’une prétendue perte de poids obtenue grâce à des produits dits «miracles». Les fraudeurs ont manipulé l’image originale de la comédienne afin de renforcer leur message trompeur et d’inciter les internautes à acheter ces produits.
Ce genre de stratagème, de plus en plus répandu sur les réseaux sociaux, vise souvent à soutirer de l’argent à des personnes vulnérables. La dénonciation publique de la comédienne rappelle à quel point il est important de faire preuve de vigilance face aux contenus sponsorisés ou aux publicités douteuses qui circulent en ligne.
Une fois de plus, cette situation démontre l’ampleur du problème et l’urgence de rester critique devant ce que l’on voit défiler sur nos écrans!
Vous aimerez aussi: