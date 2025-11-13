Guylaine Tremblay et Régis Labeaume se confient sur leur étonnante amitié

Début du contenu principal.
Guylaine Tremblay et Régis Labeaume sont en pleine tournée médiatique pour promouvoir la 7e édition de l’Open House de La Dauphine, dont ils sont les présidents d’honneur.
Lors d’une entrevue sur les ondes d’Énergie à Québec, on a d’ailleurs appris que leur amitié remonte à l’école secondaire où Guylaine a fait ses études.
Dans l’entrevue, le duo raconte que leur première véritable rencontre remonte à un passage de Guylaine Tremblay au Festival d’été de Québec.
Régis Labeaume lui avait alors parlé de son ancienne école secondaire, qui vivait des moments difficiles sur le plan de la réussite scolaire. Il lui avait même lancé l’idée, qui semblait presque irréaliste, de construire une piste d’athlétisme sur un terrain vacant à côté de l’école, dans le quartier Vanier.
Guylaine avoue qu’à l’époque, elle croyait que ce n’était que des promesses en l’air. Pourtant, un an plus tard, elle assistait bel et bien à l’inauguration.
«Dans ma tête, je l’avoue, j’ai un peu jugé. Je me suis dit: "ben oui, ben oui, le politicien qui dit on va faire ça, on va faire ça". Eh bien, un an après, on coupait le ruban.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait.
Présentement à Québec pour l’Open House de La Dauphine, un spectacle-bénéfice visant à amasser des fonds pour l’organisme du même nom, Guylaine Tremblay et Régis Labeaume rappellent l’importance de cette cause.
La Dauphine œuvre auprès des jeunes de 12 à 35 ans afin de prévenir l’itinérance, éviter la détérioration de leur situation et les accompagner dans la reprise de leur pouvoir d’agir.
Le spectacle réunira notamment Luce Dufault, Lunou Zucchini, Geneviève Leclerc et Yama Laurent.
L’événement se tiendra au Palais Montcalm, à Québec, le 18 novembre prochain.
Les billets sont en vente dès maintenant, juste ici.
Vous aimerez aussi: