Guylaine Tremblay et Régis Labeaume se confient sur leur étonnante amitié

Dans l’entrevue, le duo raconte que leur première véritable rencontre remonte à un passage de Guylaine Tremblay au Festival d’été de Québec.

Régis Labeaume lui avait alors parlé de son ancienne école secondaire, qui vivait des moments difficiles sur le plan de la réussite scolaire. Il lui avait même lancé l’idée, qui semblait presque irréaliste, de construire une piste d’athlétisme sur un terrain vacant à côté de l’école, dans le quartier Vanier.

Guylaine avoue qu’à l’époque, elle croyait que ce n’était que des promesses en l’air. Pourtant, un an plus tard, elle assistait bel et bien à l’inauguration.

«Dans ma tête, je l’avoue, j’ai un peu jugé. Je me suis dit: "ben oui, ben oui, le politicien qui dit on va faire ça, on va faire ça". Eh bien, un an après, on coupait le ruban.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait.