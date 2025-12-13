Mélanie Maynard dénonce une fausse publicité utilisant son image

Début du contenu principal.
Mélanie Maynard a tenu à mettre les choses au clair après avoir été associée, malgré elle, à une publicité trompeuse circulant sur les réseaux sociaux.
Dans les dernières heures, l’animatrice a pris la parole pour dénoncer ce qu’elle qualifie clairement d’usurpation d’identité.
Sur les images qui circulent, on peut voir une publicité pour des produits amaigrissants et de « détox », accompagnée de photos laissant croire que Mélanie Maynard en ferait la promotion.
Une association totalement fausse, comme elle l’a affirmé sans détour: « On m’a dit que c’était associé à cette publicité. Je ne connais pas ces produits », a-t-elle écrit, visiblement exaspérée par la situation.
Dans une autre publication, Mélanie est allée encore plus loin afin d’éviter toute ambiguïté. Elle a partagé une capture d’écran d’une publication frauduleuse, sur laquelle on pouvait lire de nombreux mots-clés accrocheurs, dont « arnaque », « fausse publicité » et « usurpation ».
Elle a aussi tenu à préciser un détail important: les images utilisées ne la représentent pas du tout!
« Ce ne sont pas mes abdos!!! », a-t-elle lancé, mettant fin à toute tentative de confusion ou de récupération de son image à des fins commerciales.
Dans la section commentaires, plusieurs internautes et personnalités publiques ont réagi, affirmant avoir vécu des situations similaires. Certaines mentionnent avoir vu leur image utilisée pour vendre des produits qu’elles n’ont jamais testés, approuvés ou même vus.
Ce type de stratagème est malheureusement de plus en plus fréquent: des photos sont détournées, souvent retouchées et intégrées à des publicités frauduleuses afin de donner une impression de crédibilité et de résultats rapides!
En prenant la parole publiquement, Mélanie Maynard souhaite surtout éviter que des gens se fassent avoir. Son message est simple: elle n’est associée à aucun de ces produits, elle n’en fait pas la promotion et elle ne cautionne en rien ce genre de publicité! Cette mise au point rappelle l’importance de rester vigilant face aux contenus sponsorisés douteux et aux promesses trop belles pour être vraies, surtout lorsqu’ils utilisent l’image de personnalités sans leur consentement!
