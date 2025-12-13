Mélanie Maynard dénonce une fausse publicité utilisant son image

Mélanie Maynard a tenu à mettre les choses au clair après avoir été associée, malgré elle, à une publicité trompeuse circulant sur les réseaux sociaux.

Dans les dernières heures, l’animatrice a pris la parole pour dénoncer ce qu’elle qualifie clairement d’usurpation d’identité.

Sur les images qui circulent, on peut voir une publicité pour des produits amaigrissants et de « détox », accompagnée de photos laissant croire que Mélanie Maynard en ferait la promotion.