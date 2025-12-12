Guylaine Tremblay souligne son arrivée surprenante dans Antigang

Début du contenu principal.
La finale de mi-saison d’Antigang, diffusée avant la pause des Fêtes, a pris les téléspectateurs par surprise.
Alors que les frères Murphy (Philippe Scrive & Samuel Gauthier) se trouvent à la maison, un coup frappé à la porte vient bouleverser la scène. En ouvrant, ils se retrouvent face à leur mère… incarnée par nul autre que Guylaine Tremblay, qui fait une entrée remarquée dans le rôle de la matriarche du clan Murphy.
La comédienne a d’ailleurs publié sur les médias sociaux.
Dans une vidéo publiée en ligne, elle souligne son arrivée dans la série en écrivant: «Antigang! De retour le 5 janvier.» Un message qui laisse croire que son personnage ne fera pas qu’une brève apparition auprès de ses fils, dont le père est incarcéré après avoir été arrêté pour importation de stupéfiants.
Depuis le début de la saison, la mère Murphy était souvent mentionnée, sans jamais apparaître à l’écran.
Dan Murphy (Frank Schorpion), le père de famille, avait à plusieurs reprises affirmé que sa conjointe se trouvait en Floride depuis plusieurs semaines. Noah et Cédric ont eux aussi rappelé que leur mère vivait aux États-Unis, profitant de la fortune de leur père.
Or, avec l’emprisonnement de ce dernier, elle est désormais de retour au Québec. Si elle revient officiellement pour veiller sur ses enfants, son retour soulève aussi des questions: pourrait-elle également s’intéresser aux affaires de son mari, impliqué dans un réseau de trafic de drogue avec Denis Marchand (Sébastien Ricard)?
Pour découvrir ce que réserve l’avenir à Guylaine Tremblay et au clan Murphy, il faudra attendre le 5 janvier prochain, date du retour d’Antigang.
