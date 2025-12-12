Guylaine Tremblay souligne son arrivée surprenante dans Antigang

Depuis le début de la saison, la mère Murphy était souvent mentionnée, sans jamais apparaître à l’écran.

Dan Murphy (Frank Schorpion), le père de famille, avait à plusieurs reprises affirmé que sa conjointe se trouvait en Floride depuis plusieurs semaines. Noah et Cédric ont eux aussi rappelé que leur mère vivait aux États-Unis, profitant de la fortune de leur père.

Or, avec l’emprisonnement de ce dernier, elle est désormais de retour au Québec. Si elle revient officiellement pour veiller sur ses enfants, son retour soulève aussi des questions: pourrait-elle également s’intéresser aux affaires de son mari, impliqué dans un réseau de trafic de drogue avec Denis Marchand (Sébastien Ricard)?