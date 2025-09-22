Passer au contenu principal
Guylaine Tremblay surprend Denis Bouchard avec leur «biographie à quatre mains»

Guylaine Tremblay et Denis Bouchard sont de grands amis.

Le duo, qu’on a souvent vu jouer ensemble, entre autres dans la populaire série Annie et ses hommesa décidé de se lancer dans un nouveau projet commun.

Après leur pièce Fallait pas dire ça, ils ont choisi d’écrire une biographie à quatre mains.

Dans une vidéo humoristique partagée sur les réseaux sociaux, Guylaine Tremblay joue un tour à son complice de toujours. 

Elle entre dans la loge avant un spectacle en affirmant avoir reçu un colis à la maison au nom de Denis Bouchard. Ce dernier, un peu perplexe, trouve la situation étrange...

Finalement, en ouvrant l’enveloppe, il découvre un exemplaire de leur livre: Le (faux) couple parfait.

Un (faux) couple parfait raconte l’amitié unique entre Guylaine Tremblay et Denis Bouchard, nés le même jour et liés par un destin complice depuis plus de 30 ans. De leur rencontre à Montréal dans les années 1980 à leurs multiples projets communs, ils partagent avec humour et tendresse des anecdotes inédites, des récits touchants et des photos jamais publiées.

Un livre qui célèbre une amitié hors du commun… et qui prouve qu’entre un homme et une femme, la vraie complicité existe. 

Le livre est publié aux éditions Libre Expression

