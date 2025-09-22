Guylaine Tremblay surprend Denis Bouchard avec leur «biographie à quatre mains»

Dans une vidéo humoristique partagée sur les réseaux sociaux, Guylaine Tremblay joue un tour à son complice de toujours.

Elle entre dans la loge avant un spectacle en affirmant avoir reçu un colis à la maison au nom de Denis Bouchard. Ce dernier, un peu perplexe, trouve la situation étrange...

Finalement, en ouvrant l’enveloppe, il découvre un exemplaire de leur livre: Le (faux) couple parfait.

Cliquez sur le bouton jouer pour voir la vidéo