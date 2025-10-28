Retrouvailles pour Anne-Élisabeth Bossé et Guylaine Tremblay

Début du contenu principal.
On a une belle surprise pour vous ce matin: de nouveaux personnages feront partie de la deuxième saison de la série Gâtées pourries qui est actuellement en tournage!
Parmi les nouveaux comédiens et les nouvelles comédiennes qui seront dans la série, Anne-Élisabeth Bossé aura notamment la chance de retrouver Guylaine Tremblay! Elles ont eu aussi la chance de jouer ensemble dans le film Nos belles-soeurs.
Outre Guylaine Tremblay, on pourra également voir Sylvie Léonard, François Papineau, Thomas Derasp-Verge, Benoit Drouin-Germain, Jean-Sébastien Houle, Denis Marchand, Iannicko N’Doua et plusieurs autres.
Ils et elles vont donner vie à des nouveaux personnages qui auront assurément des grands rôles à jouer dans les vies de Justine (Anne-Élisabeth Bossé), Kim (Suzie Bouchard) et Frédérique (Pascale Renaud-Hébert).
En parlant du trio principal, les 3 comédiennes, autrices et créatrices de la série Gâtées pourries seront de retour dans cette deuxième saison.
Voici ce qu’on sait jusqu’à présent à propos du trio pour cette nouvelle saison, où les situations comiques seront encore au rendez-vous: «Malgré leur bonne volonté, [elles] ne font pas des choix toujours à la hauteur des promesses qu'elles se sont faites. Heureusement, leur amitié est à toute épreuve.»
Gâtées pourries raconte principalement l’histoire de Justine, Kim et Frédérique qui sont 3 bonnes amies dans la mi-trentaine et qui sont insatisfaites d’où elles sont dans la vie.
Sachez également que Nicolas Ouellet, Éric Robidoux, Sandrine Brisson et Nathalie Doummar vont aussi retrouver leurs rôles dans la série.
Les 10 épisodes de la deuxième saison de Gâtées pourries seront disponibles sur Crave dès le printemps 2026.
