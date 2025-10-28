Retrouvailles pour Anne-Élisabeth Bossé et Guylaine Tremblay

On a une belle surprise pour vous ce matin: de nouveaux personnages feront partie de la deuxième saison de la série Gâtées pourries qui est actuellement en tournage!

Parmi les nouveaux comédiens et les nouvelles comédiennes qui seront dans la série, Anne-Élisabeth Bossé aura notamment la chance de retrouver Guylaine Tremblay! Elles ont eu aussi la chance de jouer ensemble dans le film Nos belles-soeurs.