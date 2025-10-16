«J’ai le goût d’oser»: Guylaine Tremblay décroche un micro à la radio

Début du contenu principal.
Quelle excellente nouvelle pour les fans de Guylaine Tremblay (c’est-à-dire tout le monde?) puisqu’on aura l’occasion de l’entendre de façon régulière… à la radio!
La comédienne et animatrice qu’on adore dans ses projets au petit et au grand écran, au théâtre et partout où elle passe, sera effectivement en ondes au 107,5 Rouge à Québec tous les lundis dans La gang du matin.
C’est ce jeudi qu’on apprenait l’excellente nouvelle qui emballe certainement tous les auditeurs, l’équipe d’animateurs, mais aussi la principale intéressée qui s’est dite enchantée de la nouvelle.
Concernant cette belle nouveauté dans sa carrière, elle a affirmé:
«Je suis ravie de me joindre à La gang du matin au 107,5 Rouge. Chaque fois que je viens à la station, je me sens comme à la maison. À cette étape de ma vie, j’ai le goût d’oser en étant entourée par des gens passionnés, inspirants et trippants […]!»
La Lauréate de 23 prix Artis, neuf Gémeaux, un Olivier, un Jutra et un Masque aura donc son segment intitulé Le carnet de Guylaine chaque lundi à 7h55.
Guylaine Tremblay partagera des réflexions importantes sur des sujets qui la passionnent, comme l'humanité, la bienveillance et notre capacité à tous être des moteurs de changement.
En plus d'aborder ces thèmes, elle en profitera pour partager des souvenirs et échanger avec l’équipe, accompagnant les matins des auditeurs chanceux du 107,5 Rouge.
En entrevue jeudi matin pour concrétiser la nouvelle auprès des auditeurs, Guylaine Tremblay a expliqué le lien unique qui la liait à Québec. Jasant avec La gang du matin, qui est désormais SA gang du matin, elle a confié:
«Québec c’est la ville de toutes les premières fois pour moi. Je suis arrivée à 7 ans à Québec. Donc c’est la ville de mon enfance, de mon adolescence, des premiers amours, de mon Conservatoire, de mon début de carrière…
Et mes parents sont encore à Québec. Donc pour moi, j’ai un attachement très très fort.»
Dans cette même entrevue, la grande comédienne a expliqué pourquoi elle avait envie de faire de la radio, ce média de proximité qui nous suit depuis tellement d’années.
«Des fois quand on prend un peu d’âge, les gens disent que ce n’est plus le temps d’essayer des affaires… […] moi c’est le contraire qui arrive! Je trouve qu’en vieillissant, on a plus rien à prouver et c’est là qu’on peut aller vers les gens qui nous inspirent et il faut aller vers les projets qui nous sortent de notre zone de confort.»
Écoutez l’entrevue complète en cliquant sur le petit signe de «play» ci-dessous.
On a très hâte de découvrir ce beau segment qu’on s’imagine déjà délicieux. Je rappelle que ça se passe les lundis 7h55 au 107,5 Rouge.
