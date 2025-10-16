«J’ai le goût d’oser»: Guylaine Tremblay décroche un micro à la radio

Quelle excellente nouvelle pour les fans de Guylaine Tremblay (c’est-à-dire tout le monde?) puisqu’on aura l’occasion de l’entendre de façon régulière… à la radio!

La comédienne et animatrice qu’on adore dans ses projets au petit et au grand écran, au théâtre et partout où elle passe, sera effectivement en ondes au 107,5 Rouge à Québec tous les lundis dans La gang du matin.

C’est ce jeudi qu’on apprenait l’excellente nouvelle qui emballe certainement tous les auditeurs, l’équipe d’animateurs, mais aussi la principale intéressée qui s’est dite enchantée de la nouvelle.