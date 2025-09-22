Élyse Marquis annonce une grande nouvelle

Début du contenu principal.
Élyse Marquis a dévoilé un scoop: le retour d’une émission adorée du public, présente dans le paysage télévisuel depuis déjà 15 saisons.
Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’animatrice a confirmé le grand retour de l’émission Les Chefs. La populaire compétition culinaire sera de retour pour une 15e saison, avec toute l’équipe.
«Alors, on sera tous là, Colombe, nos juges. On est déjà en train de vous préparer une édition pleine de surprises, pleine de rebondissements. Et là, on veut former notre nouvelle brigade.»
Cliquez sur le bouton jouer pour voir la grande annonce.
On pourra retrouver Colombe St-Pierre à la tête de la nouvelle brigade, tandis que Pascale Vari, Normand Laprise, Jean-Luc Boulay et Isabelle Deschamps-Plante reprendront place dans leur siège de juges.
C’est le moment de vous inscrire pour rejoindre la 15e brigade de la populaire émission culinaire!
On peut s'attendre à retrouver Les Chefs au printemps 2026 sur les ondes d'ICI TÉLÉ.
