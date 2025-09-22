Élyse Marquis annonce une grande nouvelle

Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’animatrice a confirmé le grand retour de l’émission Les Chefs. La populaire compétition culinaire sera de retour pour une 15e saison, avec toute l’équipe.

«Alors, on sera tous là, Colombe, nos juges. On est déjà en train de vous préparer une édition pleine de surprises, pleine de rebondissements. Et là, on veut former notre nouvelle brigade.»

