Phil Roy nous dévoile son étonnante recette de saumon

Plusieurs de nos vedettes chouchous mettront de l’avant leurs piètres performances culinaires dans la nouveauté Nuls en chef. Chaque semaine, ils tenteront de réaliser les défis du chef John Mike accompagné de l’humoriste Arnaud Soly à l’animation. Lors du visionnement de presse, hier, certains nous ont dévoilé les pires recettes qu’ils ont mangées dans leur vie, dont Phil Roy qui a déjà failli empoisonner sa conjointe. Voici ce qu’il avait cuisiné.
L’humoriste Phil Roy n’hésite pas à se donner la note de 6 sur 10 en cuisine. Il affirme avoir beaucoup appris en participant à l’émission. D’ailleurs, depuis qu’on lui a montré à réussir des œufs pochés à la perfection lors d’un atelier, il dit en cuisiner toutes les fins de semaine.
Peut-être que sa douce Virginie apprécie davantage ses déjeuners que son saumon. L’animateur de la dernière édition du Gala Québec Cinéma se souvient d’une recette où il avait tenté de lui cuisiner ce poisson. Malheureusement, le père de famille n’avait pas pris le bon assaisonnement: «J’étais dans un appartement loué et meublé, fait que j’ouvre un sac, c’est écrit: sel d'Epsom. Et moi, dans ma tête, c'est comme du sel rose.» Cependant, le sel d’Epsom est plutôt utilisé pour ses propriétés relaxantes dans les spas et les bains. En riant, Phil lance que «le saumon était crissement relaxe», mais que ce dernier «goûtait la vraie marde.»
La comédienne prétend être devenue meilleure depuis Nuls en chef: «J'ai commencé à 2 (sur 10) et je suis rendue à 3.5. Le désir (de cuisinier) a monté.» Au moment de son entrevue, la vedette de Gâtées pourries se rappelle les grands défis culinaires auxquels elle devait se confronter avec son ex-conjoint Guillaume Pineault: «Je pense que mon ex, Guillaume était pas un très grand cook. Je pense que quand on vivait ensemble, il n’y avait personne pour sauver l'autre.»
Par ailleurs, elle avance que les repas de l’ancien couple étaient pénibles: «À un moment donné, c'était juste pour se nourrir. Ce n'était pas une belle époque culinaire pour personne», mentionne-t-elle en éclatant de rire.
Matthieu Pepper s’était un peu trop surestimé avant les tournages de l’émission, alors qu’il évaluait ses compétences culinaires à une note de 5 sur 10. À la lumière de son passage sur le plateau d’Arnaud Soly, il a plutôt réévalué son statut de chef à la baisse en s’attribuant la note de 2 sur 10.
Pendant qu’il nous partageait ses grands défauts de cuisinier, Matthieu nous a dévoilé un grand secret sur son ami et ancien coloc Phil Roy: «À un moment donné, il m’avait truqué en me faisant une sauce à spaghetti au tofu. Puis là, j'ai goûté. J'ai trouvé ça dégueulasse, mais c'est mon ami qui fait une sauce à spag, fait que j'ai fait: ’’Ah c'est super bon!’’», avoue-t-il. À ce jour, il mentionne que Phil Roy croit toujours que Matthieu a adoré sa sauce. Écoutez tout ce qu’il avait à dire sur cette recette de Phil dans la vidéo plus haut.
Nuls en chef sera diffusée le mercredi 7 janvier, à 20h, sur Noovo et sur Crave.
