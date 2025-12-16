Phil Roy nous dévoile son étonnante recette de saumon

Phil Roy en cuisine : 6/10

L’humoriste Phil Roy n’hésite pas à se donner la note de 6 sur 10 en cuisine. Il affirme avoir beaucoup appris en participant à l’émission. D’ailleurs, depuis qu’on lui a montré à réussir des œufs pochés à la perfection lors d’un atelier, il dit en cuisiner toutes les fins de semaine.

Peut-être que sa douce Virginie apprécie davantage ses déjeuners que son saumon. L’animateur de la dernière édition du Gala Québec Cinéma se souvient d’une recette où il avait tenté de lui cuisiner ce poisson. Malheureusement, le père de famille n’avait pas pris le bon assaisonnement: «J’étais dans un appartement loué et meublé, fait que j’ouvre un sac, c’est écrit: sel d'Epsom. Et moi, dans ma tête, c'est comme du sel rose.» Cependant, le sel d’Epsom est plutôt utilisé pour ses propriétés relaxantes dans les spas et les bains. En riant, Phil lance que «le saumon était crissement relaxe», mais que ce dernier «goûtait la vraie marde.»

