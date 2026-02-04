Chef Phil Roy reçoit un coup de main de cette jeune star de la téléréalité

Début du contenu principal.
Pour le deuxième défi de l’épisode de Nuls en chef qui a été diffusé ce soir sur les ondes de Noovo, Phil Roy a eu le droit d’avoir un coup de main de la part d’une jeune star de la téléréalité.
C’est grâce à son tablier d’or que l’humoriste a pu avoir de l’aide de Xavier, finaliste de la première saison de Masterchef Junior Québec.
En plus, Phil Roy avait un plat bien complexe à préparer: des crêpes aux champignons avec sauce et salade en accompagnement.
Quand Arnaud Soly, l’animateur de l’émission, a annoncé à Phil que ce dernier allait avoir de l’aide de petites mains, l’humoriste croyait vraiment que ses enfants allaient débarquer dans la cuisine et que ça allait être le «chaos».
Il a donc vraiment été surpris de voir que c’était plutôt Xavier qui allait l’aider à réaliser son plat! Phil n’a d’ailleurs pas hésité à laisser Xavier le guider pour la préparation de sa crêpe.
«J’ai un des finalistes de Masterchef Junior qui va venir m’aider. Mon plan de lui donner une petite salade prend le bord assez vite», a mentionné Phil qui a plutôt décidé de faire sa sauce avec Xavier.
Le finaliste de Masterchef Junior Québec a rapidement pris les commandes pour aider Phil à réaliser son défi.
Phil Roy aura finalement été bien chanceux d’avoir de l’aide de Xavier pendant le défi puisqu’il pourra encore conserver son tablier d’or!
Le tablier d’or permet d’avoir un avantage durant les défis de Nuls en chef.
Si jamais vous avez envie de refaire la recette de crêpes aux champignons, on vous invite à découvrir la recette présentée par le chef John Mike juste ici.
L’émission Nuls en chef est diffusée chaque mercredi à 20h sur Noovo et Crave.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse