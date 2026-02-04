Chef Phil Roy reçoit un coup de main de cette jeune star de la téléréalité

Pour le deuxième défi de l’épisode de Nuls en chef qui a été diffusé ce soir sur les ondes de Noovo, Phil Roy a eu le droit d’avoir un coup de main de la part d’une jeune star de la téléréalité.

C’est grâce à son tablier d’or que l’humoriste a pu avoir de l’aide de Xavier, finaliste de la première saison de Masterchef Junior Québec.

En plus, Phil Roy avait un plat bien complexe à préparer: des crêpes aux champignons avec sauce et salade en accompagnement.