Maïka Desnoyers et Daniel Corbin font un appel aux fans

En attendant, les fans peuvent (re)découvrir toutes les saisons précédentes de Vendre ou rénover au Québec, dès maintenant sur Crave.

Maïka Desnoyers décrit sa première rencontre avec Daniel Corbin: «c’est quoi ce personnage-là?»

Maïka Desnoyers a jasé de la première impression qu’elle a eue de son coanimateur de Vendre ou rénover au Québec, Daniel Corbin, relatant sa rencontre avec celui qu’elle a qualifié de «personnage».

C’est lors de son passage à Parlons Réno, le podcast animé par Pierre-Olivier Cantin et Daniel Corbin, justement, qu’elle a abordé le sujet.

Lire la suite