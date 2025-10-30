Maïka Desnoyers et Daniel Corbin font un appel aux fans

Début du contenu principal.
Maïka Desnoyers et Daniel Corbin ont annoncé une excellente nouvelle sur leurs réseaux sociaux, ils seront de retour à la barre de l’émission Vendre ou rénover au Québec!
Et bonne nouvelle pour les fans, le duo lance un appel au public pour participer à la prochaine saison.
C’est Maïka qui a partagé la belle nouvelle sur ses réseaux sociaux.
Accompagnée d’une photo du duo, elle a révélé que le public pourrait faire partie de la prochaine saison de Vendre ou rénover au Québec, puisque l’équipe est présentement à la recherche de participants souhaitant vendre ou rénover leur maison actuelle.
Voici la publication:
En attendant, les fans peuvent (re)découvrir toutes les saisons précédentes de Vendre ou rénover au Québec, dès maintenant sur Crave.
Maïka Desnoyers a jasé de la première impression qu’elle a eue de son coanimateur de Vendre ou rénover au Québec, Daniel Corbin, relatant sa rencontre avec celui qu’elle a qualifié de «personnage».
C’est lors de son passage à Parlons Réno, le podcast animé par Pierre-Olivier Cantin et Daniel Corbin, justement, qu’elle a abordé le sujet.