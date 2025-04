Daniel Corbin: voici les dernières nouvelles sur le designer

Le parcours professionnel de Daniel Corbin

Au printemps 2025, le chroniqueur est de retour comme juge pour la deuxième saison du Grand chantier RONA. Il retrouve ainsi l'animatrice Marie-Lyne Joncas et l’entrepreneur général Pierre-Olivier Cantin.

Daniel Corbin est chroniqueur télé depuis 2009. On a aussi pu le voir dans Vendre ou Rénover au Québec, aux côtés de Maïka Desnoyers, Des idées de grandeur dans ma cour, On efface et on recommence et Ma maison Rouge.

Il a lancé D-Cor, firme de design et de d’architecture, en 1999, et a dévoilé son livre Design durable par Daniel Corbin en 2023.

Les membres de sa famille

Daniel Corbin a été en couple avec la comédienne Geneviève Schmidt. Ils ont annoncé leur séparation le 30 mars 2023.

Deux ans après cette rupture, il a confirmé être à nouveau en couple dans une vidéo partagée sur sa page Facebook.

Daniel Corbin est papa de deux filles nées d'une ancienne union.

Site web: d-cor.com | Instagram: @danielcorbindcor | Facebook: Daniel Corbin D-COR INC.