Maïka Desnoyers décrit sa première rencontre avec Daniel Corbin: «c’est quoi ce personnage-là?»

Maïka Desnoyers a jasé de la première impression qu’elle a eue de son coanimateur de Vendre ou rénover au Québec, Daniel Corbin, relatant sa rencontre avec celui qu’elle a qualifié de «personnage».
C’est lors de son passage à Parlons Réno, le podcast animé par Pierre-Olivier Cantin et Daniel Corbin, justement, qu’elle a abordé le sujet.
Avec l’humour et la taquinerie qu’on sait qu’ils partagent, elle a raconté la scène, nous faisant comprendre qu’elle s’est alors demandé à quel énergumène elle avait à faire.
Dans l’extrait déposé sur Instagram, l’animatrice et courtière immobilière explique:
«Je ne l’avais jamais vu, je ne savais pas à quoi il ressemblait, puis quand il est arrivé, il suait. Il suait comme un porc. […] Il avait le dessous des seins tout mouillés, sa chemise était trop petite… Je me suis dit "c’est quoi ce personnage-là?"»
On adore la façon qu’ont Daniel Corbin et Maïka Desnoyers de se taquiner, n’ayant pas peur de se «froisser» l’un et l’autre.
Depuis 8 saisons, Vendre ou rénover au Québec nous offre la rivalité amicale des deux coanimateurs et de belles maisons qu’on adore explorer avec eux.
Toujours lors de son passage au podcast Parlons réno, Maïka Desnoyers a abordé les siennes, expliquant qu’une erreur conjointe de son technologue et de son entrepreneur a fait en sorte que les plafonds sont plus bas que souhaité à l’étage.
