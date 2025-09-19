Maïka Desnoyers décrit sa première rencontre avec Daniel Corbin: «c’est quoi ce personnage-là?»

Avec l’humour et la taquinerie qu’on sait qu’ils partagent, elle a raconté la scène, nous faisant comprendre qu’elle s’est alors demandé à quel énergumène elle avait à faire.

Dans l’extrait déposé sur Instagram, l’animatrice et courtière immobilière explique:

«Je ne l’avais jamais vu, je ne savais pas à quoi il ressemblait, puis quand il est arrivé, il suait. Il suait comme un porc. […] Il avait le dessous des seins tout mouillés, sa chemise était trop petite… Je me suis dit "c’est quoi ce personnage-là?"»