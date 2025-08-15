Retrouvailles pour Maïka Desnoyers et Daniel Corbin

C’était jour de retrouvailles jeudi pour Maïka Desnoyers et Daniel Corbin qui étaient de nouveau réunis pour Vendre ou rénover Québec.

Après six semaines de pause, la courtière immobilière et le designer d’intérieur ont repris du service afin de nous offrir leur rivalité amicale.

Sur Instagram, Maïka Desnoyers a immortalisé le moment avec une photo d’elle et de son acolyte, bras dessus bras dessous, tous deux arborant un sourire contagieux.

En légende, la belle a inscrit : «Vous dire à quel point j’avais hâte, j’ai même sauté dans les bras de Daniel Corbin en le voyant 😂»

La touche d’humour n’échappe pas aux fans qui connaissent leur fausse guéguerre qui est tout indiquée vu leur antagonisme à l’émission Vendre ou rénover Québec.