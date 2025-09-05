Attendez de voir la bague monstre qu’Étienne Boulay a offerte à Maïka Desnoyers pour sa fête

Début du contenu principal.
L’anniversaire de Maïka Desnoyers a été souligné d’adorable façon par son amoureux Étienne Boulay qui a non seulement décoré la maison de manière démesurée, mais qui lui a aussi offert une bague monstre.
Dans une suite de stories déposées sur son compte Instagram, la fêtée a commencé par montrer les dizaines de ballons à l’hélium disposés dans l’entrée et dans le salon, célébrant cette date importante.
Puis, elle a expliqué être tombée en amour avec un diamant de la joaillière Chantal Déry à qui elle a finalement commandé une bague sur mesure offerte par son amoureux Étienne Boulay.
Elle a donc montré le résultat, un bijou délicat surplombé d’un imposant diamant 5 carats.
Il faut savoir qu’Étienne Boulay avait lancé un défi à Maïka Desnoyers afin de l’inciter à jouer au soccer.
Dans une vidéo mise en ligne il y a près d’une semaine, il expliquait payer la moitié de son bijou si elle participait au match parent-enfant et la totalité de la bague si elle marquait un but.
Il semble qu’Étienne Boulay ait souhaité récompenser sa douce pour ses efforts malgré qu’elle n’ait pas marqué de point!
