Attendez de voir la bague monstre qu’Étienne Boulay a offerte à Maïka Desnoyers pour sa fête

L’anniversaire de Maïka Desnoyers a été souligné d’adorable façon par son amoureux Étienne Boulay qui a non seulement décoré la maison de manière démesurée, mais qui lui a aussi offert une bague monstre.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Dans une suite de stories déposées sur son compte Instagram, la fêtée a commencé par montrer les dizaines de ballons à l’hélium disposés dans l’entrée et dans le salon, célébrant cette date importante.

Puis, elle a expliqué être tombée en amour avec un diamant de la joaillière Chantal Déry à qui elle a finalement commandé une bague sur mesure offerte par son amoureux Étienne Boulay.

Elle a donc montré le résultat, un bijou délicat surplombé d’un imposant diamant 5 carats.