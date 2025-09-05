Passer au contenu principal
Attendez de voir la bague monstre qu’Étienne Boulay a offerte à Maïka Desnoyers pour sa fête

PAR :
© Maïka Desnoyers/Instagram

Un cadeau de fête, mais aussi un cadeau en raison d'un défi réussi

Il faut savoir qu’Étienne Boulay avait lancé un défi à Maïka Desnoyers afin de l’inciter à jouer au soccer.

Dans une vidéo mise en ligne il y a près d’une semaine, il expliquait payer la moitié de son bijou si elle participait au match parent-enfant et la totalité de la bague si elle marquait un but.

Il semble qu’Étienne Boulay ait souhaité récompenser sa douce pour ses efforts malgré qu’elle n’ait pas marqué de point!

