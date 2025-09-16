Voyage à deux sur le plages d'Italie pour Daniel Corbin

Début du contenu principal.
Daniel Corbin a profité de quelques jours en Italie… et il n’était pas seul!
Une magnifique photo partagée sur ses réseaux sociaux révèle qu’il était très bien accompagné.
Le populaire designer a pris la pose avec celle qui semble être son amoureuse, devant de charmantes petites maisons blanches.
Sans légende pour accompagner les clichés, le couple dégage tout simplement le bonheur.
Si vous cliquez sur les flèches au centre de l'image vous pourrez découvrir où le couple s'est rendu ensuite.
Selon nos recherches, les amoureux auraient visité la Grotta Piana, une plage très populaire du pays. Malgré l’achalandage important, l’endroit séduit les visiteurs par la beauté de ses paysages et l’impressionnante grotte qui domine le site.
Ce n’est pas la première fois que Daniel Corbin partage des photos en compagnie de cette femme. Déjà en mars dernier, le designer de l’émission Vendre ou rénover au Québec avait publié un cliché d’eux sur ses réseaux sociaux.