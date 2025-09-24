Christine Morency dévoile une adorable photo de famille pas comme les autres

Début du contenu principal.
Christine Morency à partagé une photo de famille pas comme les autres, présentant à ses abonnés les frères et sœurs de son chien Bertrand.
C'est sur les réseaux sociaux que l'humoriste a effectivement déposé une image qui réunit les autres chiens de la portée lui ayant offert son fidèle ami, entourés de tous les maîtres de ces chiens.
Touchée, Christine Morency à expliqué avoir fait prendre cette photo dans le cadre du premier anniversaire de Bertrand au début du mois de septembre, elle qui a réuni toute la famille pour l'occasion.
Elle a écrit:
«NON NON NON NON NON!!
La photo de famille du shooting photo de fête vient d’être livrée!
Pour le premier anniversaire de Bertrand, j’ai organisé une petite réunion de famille avec tous les frères et sœurs de la portée!
Pas intense du tout la madame!
Je capote! Tout le monde était là et c’est DE LOIN ma photo préférée au monde!
Merci tellement à @cathylessardphoto pour sa patience légendaire. C’était pas simple de les garder calmes, même le temps d’UN CLIC!
On se refait ça l’an prochain! #Tradition
De gauche à droite :
Heidi, Teddy, Bertrand, Billie & Mauriss
#WeAreFamily»
On ne peut qu'être fan de cette tradition canine qui est née! Le résultat est adorable et on a déjà hâte au prochain portrait de famille, l'an prochain.
Rappelons qu'en septembre dernier, Christine Morency a souligné de façon gourmande l'anniversaire de son bouvier bernois à qui elle a offert un gâteau réunissant tous les rêves gustatifs d'un chien
Dans une suite de stories elle avait documenté le moment, que vous pouvez revoir en cliquant ici.
