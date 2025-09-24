Christine Morency dévoile une adorable photo de famille pas comme les autres

Touchée, Christine Morency à expliqué avoir fait prendre cette photo dans le cadre du premier anniversaire de Bertrand au début du mois de septembre, elle qui a réuni toute la famille pour l'occasion.

Elle a écrit:

«NON NON NON NON NON!!

La photo de famille du shooting photo de fête vient d’être livrée!

Pour le premier anniversaire de Bertrand, j’ai organisé une petite réunion de famille avec tous les frères et sœurs de la portée!

Pas intense du tout la madame!

Je capote! Tout le monde était là et c’est DE LOIN ma photo préférée au monde!

Merci tellement à @cathylessardphoto pour sa patience légendaire. C’était pas simple de les garder calmes, même le temps d’UN CLIC!

On se refait ça l’an prochain! #Tradition

De gauche à droite :

Heidi, Teddy, Bertrand, Billie & Mauriss

#WeAreFamily»