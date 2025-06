Bertrand, le chien de Christine Morency, fait fondre le cœur des internautes

Dans cette vidéo surprise publiée sur ses réseaux sociaux, on découvre que Bertrand a suivi Christine tout au long de sa tournée. Et pas seulement en coulisses! Chaque mois, l’humoriste a pris soin de le filmer sur scène, créant ainsi une compilation émotive qui montre la croissance du gros toutou... affectueusement surnommé «le poney qui me sert de chien», au fil des mois!

«✨Petit vidéo surprise✨



Pour mettre du doux dans ta journée!



Chaque mois, pendant la tournée, on a filmé la croissance de Bertrand, le poney qui me sert de chien!



😱



Ça pas de bon sens comment ça va vite!

La différence entre 2 mois et 8 mois me fait CAPOTER!



J’ai choisi cette musique là pour accompagner le vidéo parce que c’est 100% ça: le meilleur ami que j’ai jamais eu.



C’est difficile par bouttes, mais je l’aime TELLEMENT!



Pour le meilleur et pour … mes bas de murs. 😅



🖤🤍🤎



Merci à Sylvain, mon tech, de n’avoir JAMAIS oublié un mois. »

La vidéo, accompagnée d’une musique soigneusement choisie, illustre avec tendresse l’attachement profond qui unit Christine à Bertrand. En quelques heures, les commentaires se sont multipliés, les internautes soulignant la beauté du moment, la sincérité de l’humoriste et l’amour inconditionnel entre un humain et son chien.

Mention spéciale à Sylvain, son technicien, que Christine a tenu à remercier chaleureusement pour n’avoir jamais oublié un seul mois de tournage!