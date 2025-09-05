Grâce à Pierre Hébert, c’est Noël dans le coeur de Christine Morency

Début du contenu principal.
Pierre Hébert a fait énormément plaisir à Christine Morency.
Le duo qu’il forme à l’animation de Complètement midi sur Rouge FM est déjà reconnu pour sa complicité, mais cette fois, Pierre a franchi un nouveau sommet en offrant à sa coanimatrice un cadeau de Noël… bien avant le temps!
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Rouge FM, on voit Pierre arriver avec une énorme décoration de Noël, un adorable bouvier bernois, la même race que celui de Christine, coiffé d’un chapeau de Noël et orné d’un foulard rouge.
Christine est au comble du bonheur devant ce cadeau! Sa réaction est parfaite!
Cliquez sur le bouton jouer pour voir la réaction de l'humoriste.
Pipi et Chrichri n’ont clairement pas peur du ridicule quand il s’agit de faire rire et de créer du contenu viral. Tout récemment, ils ont publié une vidéo complètement déjantée où ils enfilent des bonnets de bain décorés de petites pointes sur le dessus… un moment aussi absurde qu’hilarant!
Cliquez sur le bouton jouer pour voir la vidéo
Complètement midi est l’émission du midi numéro 1 au Québec. Vous pouvez l’écouter en direct ou en rattrapage sur le site d’iHeart.
Vous aimerez aussi: