Christine Morency fait une découverte très cocasse sur son chien

Christine Morency nous a fait pouffer de rire avec une confidence pour le moins singulière concernant son chien.

Écoutez-la dans la vidéo en en-tête.

C’est sur son compte Instagram que l’humoriste qui célébrait récemment le premier anniversaire de Bertrand a fait un appel à tous, à savoir si elle était la seule à voir une ressemblance indécente entre son animal de compagnie et… un pénis.

Oui, vous avez bien entendu, elle s’est adressée à ses abonnés avec humour pour leur parler de la forme qu’avait son chien lorsqu’il est assis, de dos.

Écoutez sa drôle de réflexion dans la vidéo en top d'article.

Un sondage confirme qu'elle n'est pas seule

Christine Morency a ensuite partagé un sondage, tentant de déterminer si c’est seulement elle qui a un esprit tordu ou si effectivement, les gens approuvent et voient la ressemblance.

Il semble qu’en majorité, ses abonnés ont le même genre de réflexion sexu qu’elle, puisque 77% des répondants ont affirmé qu’ils voyaient aussi la forme phallique.

Aux 23% restant, elle a fait un dessin pour leur permettre de voir ce qu’elle voyait de façon si évidente. C’est tellement drôle!