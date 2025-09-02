Christine Morency célèbre un être très important avec un gâteau surprenant

Christine Morency a tenu à souligner l’anniversaire d’un être très important dans sa vie, lui offrant un gâteau pour le moins original et cet être, c’est… son adorable chien.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Galette le bouvier bernois a effectivement soufflé sa première bougie au cours du long weekend et on se doute que sa dog mom n’a pas laissé passer ça sous silence.

Dans une scène qu’elle a captée en vidéo, elle a effectivement offert un gâteau qui pour nous, humains de ce monde, a l’air dégoutant, mais qui représente tous les rêves d’un chien.

Elle lui a offert avec tendresse, soufflant la bougie, tout en chantant «bonne fête» à ce meilleur ami à quatre pattes.