Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

Contenu principal

En Vedette

Pierre Hébert et Christine Morency doivent se justifier en ondes

PAR :
© 107.3 Rouge/Instagram

Christine Morency «remplace» Véro

Christine Morency a par ailleurs pris la place de Véronique Cloutier lors du début de Véronique et les Fantastiques comme la Reine mère était coincée dans le trafic. Et elle a pris son rôle très au sérieux, comme vous le verrez dans la vidéo en top d’article.

On n’a pas fini de rire à pratiquement cracher notre café, la nouvelle saison de radio de Rouge ne fait que commencer!

Vous aimerez aussi:

En Vedette
PAR :