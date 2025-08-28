Pierre Hébert et Christine Morency doivent se justifier en ondes

Christine Morency et Pierre Hébert ont pris le temps de se justifier en ondes, eux qui se devaient d’expliquer un segment des coulisses de leur show qui semblait, disons, pas mal sexy.

Écoutez-les dans la vidéo en en-tête.

Dans un extrait qu’on retrouve en story sur le compte Instagram de la station Rouge, mais que les auditeurs ont entendu en ondes, les animateurs de Complètement midi ont effectivement fait entendre un segment enregistré lors d’une chanson, c’est-à-dire hors d’ondes.

On y entend Pierre et Christine en train de commenter une vidéo qu’ils visionnent. Jusque là, rien d’anormal. Sauf que leurs commentaires nous laissent imaginer que ce qu’ils écoutent n’est pas tellement catholique.

«Au début ça coule encore plus» «ça coule pas tant», «ben non, ça coule». Qu’est-ce que le duo pouvait bien écouter? Ils se sont justifiés.