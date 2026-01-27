5 choses que vous avez oubliées sur Vrak la vie

Début du contenu principal.
Vrak la vie fera son grand retour sur Crave dès le 28 février, pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui ont grandi dans les années 2010.
Diffusée de 2009 à 2015 sur les ondes de VRAK TV, la série mettait en vedette Pierre Hébert, Philippe Laprise, Marie Soleil Dion et Marie-Claude St-Laurent.
Pour notre plus grand plaisir, voici quelques faits qu’on avait presque oubliés sur cette émission jeunesse culte.
Créée par Pierre Hébert, Vrak la vie compte 60 épisodes de 23 minutes, diffusés entre le 28 août 2009 et le 16 avril 2015 sur VRAK.TV. Avant sa diffusion télé, la chaîne avait d’abord présenté des capsules de la série durant l’été sur sa webtélé.
Plusieurs vedettes ont fait des apparitions remarquées dans Vrak la vie. Marie-Mai, Mariloup Wolfe et Rachid Badouri y ont joué leur propre rôle. France D’Amour incarnait une professeure de musique, Marc Labrèche un professeur d’arts plastiques et Claude Legault un professeur d’anglais.
On a aussi eu droit à la présence de Guy Jodoin, venu reprendre son rôle du légendaire Charles Patenaude.
Dans la série, Louis Morissette incarnait Dany, le gérant de Pierre et Phil dans tous les emplois qu’ils ont occupés au fil des épisodes. Magali et Cathou ont également travaillé pour lui lors de certains contrats.
Personnage haut en couleur, Dany déteste Pierre et Phil plus que tout. Et pour cause : à cause d’eux, il a été congédié à deux reprises,
En tant que co-auteur de la série, Pierre Hébert a signé tous les épisodes de la populaire émission. Il avait d’ailleurs diffusé quelques épisodes en direct sur son compte Instagram durant la première vague de la pandémie en 2020.
En 2016, Pierre Hébert s’était battu pour faire revivre Vrak la vie, que ce soit par un retour de la série ou par un projet de film. L’idée d’un long métrage avait même été retenue, mais le projet n’a malheureusement jamais vu le jour.
Vrak la vie n’est pas la seule série nostalgique offerte sur Crave. On peut aussi y retrouver les meilleurs épisodes de Méchant changement, ainsi que l’intégrale du Chalet et de Jérémie.
Vous aimerez aussi: