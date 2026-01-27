5 choses que vous avez oubliées sur Vrak la vie

Vrak la vie fera son grand retour sur Crave dès le 28 février, pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui ont grandi dans les années 2010.

Diffusée de 2009 à 2015 sur les ondes de VRAK TV, la série mettait en vedette Pierre Hébert, Philippe Laprise, Marie Soleil Dion et Marie-Claude St-Laurent.

Pour notre plus grand plaisir, voici quelques faits qu’on avait presque oubliés sur cette émission jeunesse culte.