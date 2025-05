Pierre Hébert fait de rares confidences sur sa fille

«Agnès, ma fille, qui a un retard de langage, elle m'a super impressionné parce que des fois, elle jouait dans un parc avec des amis et ses amis ne comprenaient pas ce qu'elle disait. Ils disaient 'On ne comprend pas!' Et elle disait 'C'est normal parce que moi j'ai de la misère avec mes mots. Et elle disait ça comme si elle disait 'Moi j'aime le bleu’. Je me suis dit qu'elle avait raison. Je pense qu'il faut assumer nos faiblesses et nos forces», confie Pierre Hébert.

Rappelons que l'humoriste est père de trois enfants, dont deux biologiques avec sa conjointe Catherine. Ils ont également adopté la filleule de Pierre, Rosalie, en 2018.