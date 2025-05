Louis Morissette: voici les dernières nouvelles sur l'artiste et homme d'affaires

Le parcours professionnel de Louis Morissette

Au début de sa carrière, l'artiste a fondé le groupe Les Mecs Comiques avec Alex Perron et Jean-François Baril. En 2003, on l'a vu dans la série 3X Rien. Plus récemment, en 2023, il a joué dans Virage: Double Faute aux côtés d'Éric Bruneau. À l'été 2026, le comédien tiendra la vedette dans le film FRANÇOIS·E, entre autres avec Geneviève Schmidt.

L'humoriste et comédien est aussi scénariste et homme d'affaires. Il est à la tête du Groupe KO, oeuvrant dans la télévision, les films, la scène et l'édition. L'entreprise a entre autres produit la série Gâtées pourries en 2025. Louis Morissette a également fondé l'entreprise de café latté en cannettes Trema avec Phil Roy.

Lieu et date de naissance

Drummondville, le 19 juillet 1973

Les membres de sa famille

Louis Morissette a épousé l'animatrice Véronique Cloutier le 30 juin 2012. Ils ont trois enfants nommés Delphine, Justin et Raphaëlle.

Sites web: ko-media.ca, tremacafe.com, fondationverolouis.com | Facebook: Louis Morissette | Instagram: @zemorissette