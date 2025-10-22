Début du contenu principal.
Philippe Laprise s'est retrouvé sur la table d'opération mardi dernier!
L'humoriste a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec une photo de lui en jaquette d'hôpital avec un bonnet chirurgical sur la tête.
Heureusement, il n'a rien de grave; il s'agit d'une opération qui devrait lui permettre de retrouver sa motricité fine au niveau de la main.
Voici le message publié par Philippe Laprise sur Instagram:
«Un p'tite journée au spa. BEN NON. Dernière opération aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir utiliser mon majeur comme je le veux.»
Malgré son expression inquiète, on comprend que l'étoile de l'humour se réjouit de pouvoir en finir avec ces procédures chirurgicales!
On souhaite un bon rétablissement post-opération à Philippe Laprise.
Du côté professionnel, Philippe Laprise a annoncé une belle grande nouvelle au début octobre: il repart en tournée avec un tout nouveau spectacle!
Ce one-man show, son cinquième en carrière, s'intitulera Au sommet.
Ce sera l'occasion pour l'humoriste de célébrer ses 25 ans de carrière. Il nous promet un spectacle sans filtre et rempli d'autodérision.
Pour en savoir plus et acheter des billets, rendez-vous sur le site officiel de Philippe Laprise.