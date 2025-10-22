Philippe Laprise s'est retrouvé sur la table d'opération mardi dernier!

L'humoriste a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec une photo de lui en jaquette d'hôpital avec un bonnet chirurgical sur la tête.

Heureusement, il n'a rien de grave; il s'agit d'une opération qui devrait lui permettre de retrouver sa motricité fine au niveau de la main.

Voici le message publié par Philippe Laprise sur Instagram: