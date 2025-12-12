Passer au contenu principal
Pierre Hébert réalise le rêve d'une fillette à la radio, écoutez l'adorable moment

PAR :

Pierre Hébert a réalisé le rêve d’une fillette en direct à la radio, lui offrant le cadeau qu’elle avait demandé pour Noël.

C’est lors de l’émission Complètement midi à Rouge que la jeune fille a téléphoné à l’équipe, étant transférée en ondes.

Déjà avec ses salutations coquines et sa demande à savoir si Pierre «allait glisser le 24 décembre», on était sous le charme.

© 107.3 Rouge/Instagram

Mais c’est quand la jeune Naïka a raconté ce qu’elle avait demandé pour Noël qu’on a craqués, tout comme Pierre Hébert qui était visiblement touché par cet appel.

Écoutez l’extrait en cliquant sur le petit signe de «play» au centre de la photo ci-dessous.

Bonne fête Pierre Hébert

C’est par ailleurs jour de fête puisque Pierre Hébert célèbre son anniversaire! Sur les réseaux sociaux, ses amis ont d’ailleurs tenu à le fêter à travers des photos et des publications rigolotes, dont Marie-Soleil Dion, Phil Laprise, Guillaume Pineault et Christine Morency.

© Pierre Hébert/Instagram
© Pierre Hébert/Instagram

On se joint aux proches de Pierre Hébert pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire!

