Pierre Hébert réalise le rêve d'une fillette à la radio, écoutez l'adorable moment

Pierre Hébert a réalisé le rêve d’une fillette en direct à la radio, lui offrant le cadeau qu’elle avait demandé pour Noël.

C’est lors de l’émission Complètement midi à Rouge que la jeune fille a téléphoné à l’équipe, étant transférée en ondes.

Déjà avec ses salutations coquines et sa demande à savoir si Pierre «allait glisser le 24 décembre», on était sous le charme.