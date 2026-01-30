Canadiens de Montréal: Noah Dobson annonce qu'il sera papa!

Début du contenu principal.
Noah Dobson et sa femme, Alexa, seront parents pour la première fois!
Le joueur des Canadiens de Montréal et son amoureuse ont annoncé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux cette semaine. Les tourtereaux en ont profité pour partager le «gender reveal» de leur futur bébé.
Alex et Noah Dobson auront... une petite fille!
Dans la vidéo publiée par les futurs parents, on les voit sur un balcon en train de déclencher des fumigènes colorés afin de découvrir le sexe du bébé.
Lorsqu'elle voit la fumée rose, Alexa Dobson saute de joie. De son côté, le joueur des Canadiens est plus discret, mais il semble heureux et ému.
Voici la vidéo en question:
Toutes nos félicitations!
Ce joueur professionnel est né à Summerside à l'Île-du-Prince-Édouard. Il a eu 26 ans le 7 janvier dernier.
Avant de joindre les Canadiens de Montréal en 2025, il a joué pour les Islanders de New York.
Au niveau personnel, Noah Dobson et Alexa sont en couple depuis déjà plusieurs années.
Ils se sont mariés le 1er juillet 2025.