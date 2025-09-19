En français, Nick Suzuki livre un message aux fans des Canadiens de Montréal

Début du contenu principal.
Le capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, a accordé sa toute première entrevue en français cette semaine!
Le populaire joueur de hockey a décidé d'apprendre la langue de Molière lors de son arrivée au Québec. Vous allez voir, il est déjà très bon!
Au cours de l'entretien, Nick Suzuki parle entre autres de sa fierté de faire partie du tricolore et de sa gratitude envers les fans.
Voici l'entrevue du capitaine des Canadiens de Montréal qui, pour la première fois, s'exprime uniquement en français devant les caméras:
Lorsqu'il se fait demander pourquoi il a tenu à apprendre le français, Nick Suzuki répond ceci:
«C'est important pour moi, d'abord pour les fans. J'aime beaucoup Montréal et je veux me sentir à l'aise ici.»
Il poursuit en affirmant que le Canadien est «un club prestigieux dans la LNH», et que pour lui, «c'est un honneur de faire partie de son histoire».
En terminant, le capitaine des Canadiens de Montréal avait un message pour les fans:
«Merci de votre support et vous êtes les meilleurs fans au monde!»
Dans la section des commentaires sous l'entrevue partagée sur les réseaux sociaux, les admirateurs du tricolore se réjouissent.
Certains comparent Nick Suzuki avec ses prédécesseurs qui, même en restant plusieurs années à la tête de l'équipe, n'avaient pas voulu apprendre le français.
Une internaute déclare également que c'est «représentatif du respect qu’il a pour ses fans et une belle façon d’entrer dans nos salons.» On a bien d'accord!
On lève notre chapeau à Nick Suzuki.