En français, Nick Suzuki livre un message aux fans des Canadiens de Montréal

Le capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, a accordé sa toute première entrevue en français cette semaine!

Le populaire joueur de hockey a décidé d'apprendre la langue de Molière lors de son arrivée au Québec. Vous allez voir, il est déjà très bon!

Au cours de l'entretien, Nick Suzuki parle entre autres de sa fierté de faire partie du tricolore et de sa gratitude envers les fans.

Voici l'entrevue du capitaine des Canadiens de Montréal qui, pour la première fois, s'exprime uniquement en français devant les caméras: