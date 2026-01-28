C’est ELLE la femme de Jake Evans

Depuis mardi soir, le jeune attaquant des Canadiens de Montréal, Jake Evans fait réagir. RDS rapporte que l’hockeyeur de 29 ans a inscrit le premier but de sa carrière en prolongation faisant ainsi gagner son équipe contre les Golden Nights de Vegas. Peut-être a-t-il pris des conseils de son beau-père qui est aussi un professionnel du hockey? Voici ce qu’on sait sur sa famille!