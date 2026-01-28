C’est ELLE la femme de Jake Evans

Début du contenu principal.
Depuis mardi soir, le jeune attaquant des Canadiens de Montréal, Jake Evans fait réagir. RDS rapporte que l’hockeyeur de 29 ans a inscrit le premier but de sa carrière en prolongation faisant ainsi gagner son équipe contre les Golden Nights de Vegas. Peut-être a-t-il pris des conseils de son beau-père qui est aussi un professionnel du hockey? Voici ce qu’on sait sur sa famille!
Le Torontois partage une belle histoire d’amour avec Emily Flatley. Il s’agit de la fille de l’attaquant Patrick Flatley qui a joué pendant plusieurs années pour les Islanders de New-York. Ce dernier a également joué, lors de sa dernière année de carrière, pour les Rangers de New-York en 1996. En tout, l’athlète cumule 780 matchs et 510 points.
En entrevue à la NHL, la jeune femme dit avoir été séduite par l’humour du jeune homme. Elle avance rire avec ce dernier toute la journée. Les deux tourtereaux se sont rencontrés alors qu’ils étaient au secondaire et depuis, ils sont mariés! D'ailleurs, voyez l’adorable cliché partagé par Jake Evans sur les réseaux sociaux pour célébrer leur noce de coton.
Toujours lors de son entretien avec la NHL, l’épouse de Jake avance que le plus beau cadeau qu’il lui a offert est un tourne-disque. Tous les deux adorent la musique. Elle est une grande admiratrice de Fleetwood Mac et lui de Coldplay.
En outre, il n’y a pas que le mariage qui unit le couple. Emily a donné naissance à deux jumeaux l’été dernier. Jake Evans n’est pas le seul papa des Canadiens de Montréal. En 2025, Josh Anderson et Brendan Gallagher sont aussi devenus papas.
