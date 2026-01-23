Marc Labrèche et Léane Labrèche-Dor se font filmer à leur insu au match du CH

Début du contenu principal.
Marc Labrèche et Léane Labrèche-Dor ont récemment fait une sortie père-fille bien spéciale: ils sont allés voir le dernier match des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Buffalo au Centre Bell.
À un certain moment durant la soirée, les partisans du CH ont pu les voir grâce à l’écran géant de la patinoire qui présentait le duo père-fille.
Toutefois, Marc et Léane n’ont pas remarqué que la caméra de l’écran géant était tournée dans leur direction… Cela a pris quelques secondes avant qu’ils réalisent que la caméra était rivée sur eux durant le match.
Ils ont bien ri lorsqu’ils ont réalisé que leurs visages étaient dans l’écran géant. Cliquez juste ici pour voir la vidéo et leurs réactions.
On remarque aussi que ce sont sûrement les autres partisans autour d’eux qui leur ont fait réaliser que leurs visages étaient dans l’écran géant.
En story sur Instagram, Léane a mentionné qu’elle était en train de montrer son fils sur ses patins en train de faire une «feinte au ralenti» à son père.
Un moment bien cocasse qu’on n’est vraiment pas prêts d’oublier de Marc Labrèche et Léane Labrèche-Dor.
Même si les Canadiens ont perdu 2-4 contre les Sabres, l’ambiance était à la fête hier soir au Centre Bell puisque c’était aussi le party des mascottes!
Youppii et toute sa bande étaient présents pour soutenir les joueurs du CH durant le match.
Voici des photos et une vidéo du party des mascottes: