Marc Labrèche et Léane Labrèche-Dor se font filmer à leur insu au match du CH

Marc Labrèche et Léane Labrèche-Dor ont récemment fait une sortie père-fille bien spéciale: ils sont allés voir le dernier match des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Buffalo au Centre Bell.

À un certain moment durant la soirée, les partisans du CH ont pu les voir grâce à l’écran géant de la patinoire qui présentait le duo père-fille.

Toutefois, Marc et Léane n’ont pas remarqué que la caméra de l’écran géant était tournée dans leur direction… Cela a pris quelques secondes avant qu’ils réalisent que la caméra était rivée sur eux durant le match.