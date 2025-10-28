Canadiens: découvrez le nouveau surnom de Cole Caufield

Début du contenu principal.
Juraj Slafkovský forme tout un trio avec Nick Suzuki et Cole Caufield, et leur complicité fait plaisir à voir!
Le jeune joueur a d’ailleurs révélé les surnoms qu’ils se sont donnés, et c’est tout simplement parfait.
Dans une courte vidéo publiée sur les médias sociaux de RDS, on découvre que Suzuki est surnommé le «Big Bro», Slafkovský le «Little Bro» et Caufield le «Medium Bro».
Le joueur du Canadien explique qu’ils ont aussi développé une belle complicité en dehors de la glace
«On aime trainer ensemble, s'amuser. profiter qu'on puisse faire ça ensemble.»
Le trio de «frères» mène de main de maître l’offensive des Habs, depuis le début de la saison, se classant au deuxième rang pour le nombre de buts marqués, avec un impressionnant total de 36 filets.
Le capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, a accordé sa toute première entrevue en français cette semaine!
Le populaire joueur de hockey a décidé d'apprendre la langue de Molière lors de son arrivée au Québec. Vous allez voir, il est déjà très bon!