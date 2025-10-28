Canadiens: découvrez le nouveau surnom de Cole Caufield

Le trio de «frères» mène de main de maître l’offensive des Habs, depuis le début de la saison, se classant au deuxième rang pour le nombre de buts marqués, avec un impressionnant total de 36 filets.

Pour en savoir plus sur le lien qui unis les trois joureurs, rendez-vous sur le site web de RDS.

En français, Nick Suzuki livre un message aux fans des Canadiens de Montréal

Le capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, a accordé sa toute première entrevue en français cette semaine!

Le populaire joueur de hockey a décidé d'apprendre la langue de Molière lors de son arrivée au Québec. Vous allez voir, il est déjà très bon!

Lire la suite